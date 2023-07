Die rund 40.000 niederländischen Fans in Spielberg hatten schon vor dem Auftritt ihres Lieblings Max Verstappen beim Großen Preis von Österreich unerwarteten Grund zum Jubeln. Richard Verschoor gewann am Sonntagvormittag das Hauptrennen der Nachwuchsrennserie Formel 2, orange Rauchfackeln wurden gezündet und Fahnen geschwenkt.

Für den 22-jährigen Verschoor (Van Amersfoort Racing) war es der erste Saisonsieg. Den Sprint am Samstag hatte der US-Amerikaner Jak Crawford ( Hitech) für sich entschieden.

In der Meisterschaft bleibt der von Mercedes geförderte Däne Frederik Vesti (Prema) vorn, der auf dem Red-Bull-Ring die Plätze neun und drei belegte. Deutsche Fahrer sind in dieser Saison in der Formel 2 nicht am Start.

Nach dem Tod des niederländischen Motorsporttalents Dilano van't Hoff war die Stimmung spürbar gedämpft. Van't Hoff war am Samstagvormittag im belgischen Spa im Alter von 18 Jahren bei einem Rennen der Nachwuchsserie Formula Regional European Championship ums Leben gekommen.

Van't Hoff fuhr für MP Motorsport, das niederländische Team ist auch in der Formel 2 am Start. Die Piloten Dennis Hauger ( Norwegen) und Jehan Daruvala ( Indien) traten nach einer Schweigeminute zu den Rennen an, am Sonntag waren ihre Boliden mit Aufklebern mit der Aufschrift "Racing for Dilano" versehen.