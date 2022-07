In einem turbulenten Rennen auf abtrocknender Strecke hat Richard Verschoor in Spielberg seinen zweiten Saisonsieg gefeiert.

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Oranje boven auch in der Formel 2: In einem turbulenten Rennen auf abtrocknender Strecke hat Richard Verschoor (Trident) in Spielberg seinen zweiten Saisonsieg gefeiert, der Niederländer ließ damit schon am Vormittag Tausende Landsleute auf den Tribünen jubeln. Am Nachmittag soll es noch lauter werden, dann startet Weltmeister Max Verstappen das Formel-1-Rennen (15.00 Uhr/Sky) von der Pole Position.

Nur vom achten Rang war Verschoor ins Rennen gegangen, er gewann dank der besten Reifenwahl vor Jehan Daruvala (Indien/Prema) und Logan Sargeant (USA/Carlin). "Das ist Wahnsinn, schon jetzt ist alles orange", sagte Verschoor, "ich hoffe, Max gewinnt heute Nachmittag auch noch."

Die beiden Titelkandidaten Felipe Drugovich (Brasilien/MP Motorsport) und Theo Pourchaire (Frankreich/ART) verpokerten sich dagegen und verpassten die Punkteränge. Zu Beginn des Rennens hatte ein Teil des Feldes noch auf Regenreifen gesetzt, die Strecke trocknete aber schnell ab.

Trotz allem führt Drugovich (154 Punkte) das Gesamtklassement weiter deutlich vor Pourchaire (114) an. Den Franzosen erwartet nun ein Heimspiel, am 23./24. Juli geht es nach Le Castellet.