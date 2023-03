Olympiasieger Frankreich hat das Ticket für die Handball-EM 2024 in Deutschland gelöst.

Köln (SID) - Olympiasieger Frankreich hat das Ticket für die Handball-EM 2024 in Deutschland gelöst. Der Rekordweltmeister gewann am Samstagabend 30:27 (16:14) gegen Polen und ist in der Qualifikationsgruppe 8 mit nun 8:0 Punkten nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

Neben Gastgeber Deutschland haben bereits Titelverteidiger Schweden, Weltmeister Dänemark sowie der EM-Zweite Spanien ihren Startplatz für die Endrunde (10. bis 28. Januar 2024) sicher. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 10. Mai in Düsseldorf statt. Am Turnier nehmen 24 Mannschaften teil, sie werden auf sechs Gruppen verteilt.

Das Eröffnungsspiel mit deutscher Beteiligung soll vor 50.000 Zuschauern in Düsseldorf über die Bühne gehen. Weitere Spielorte sind Berlin, Mannheim, München, Köln und Hamburg. In Köln finden auch die beiden Halbfinals und das Endspiel statt.