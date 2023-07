Freiwasser-Europameisterin Leonie Beck hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen.

Freiwasser-Europameisterin Leonie Beck hat bei der Schwimm-WM in Fukuoka die erste Goldmedaille für das deutsche Team gewonnen und damit vorzeitig ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. Die 26-Jährige aus Würzburg, die seit zwei Jahren in Italien trainiert, schwamm im Momochi Seaside Park zu ihrem ersten WM-Triumph über 10 km - und ihrer vierten WM-Medaille insgesamt.