Köln (SID) - Der Traum vom neunten Derbysieg ist für Andrasch Starke schon knapp vier Wochen vor dem wichtigsten Rennen der deutschen Galopp-Saison geplatzt. Der erfolgreichste deutsche Jockey der Geschichte wurde nach dem Union-Rennen in Köln am Pfingstmontag wegen übermäßigen Einsatzes der Peitsche für 14 Tage ab dem 20. Juni gesperrt.

Der 48-Jährige hatte im packenden Endkampf die Peitsche sechsmal statt der erlaubten fünfmal eingesetzt. Am Ende musste er sich auf So Moonstruck dennoch Sammarco knapp geschlagen geben. Das Deutsche Derby findet am 3. Juli in Hamburg statt.