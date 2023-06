Der Schweizer Radsport erweist dem bei der Tour de Suisse tödlich verunglückten Gino Mäder mit einer Gedenkfahrt und einer Abschiedsfeier die letzte Ehre. Wie Swiss Cycling mitteilte, wird am Samstag eine Gedenkfahrt von Wetzikon nach Oerlikon im Norden Zürichs stattfinden. Im Anschluss steht eine von Mäders Familie und seiner Freundin organisierte Feier auf der Offenen Rennbahn in Oerlikon an, bevor es am Nachmittag eine gemeinsame Abschiedszeremonie gibt.

Die Abschiedsfeier auf der Rennbahn ist öffentlich. "In Anbetracht der von Gino im historischen Oval hinterlassenen Spuren soll dies ein Ort sein zum Weinen, zum Lachen – ein Anlass, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Ein Ort, um Gino zu würdigen", teilte Swiss Cycling mit.

Im Interesse von Mäder bittet Swiss Cycling, auf Blumen zu verzichten und stattdessen Geld zu spenden. Mit dem Betrag werden gemeinnützige Organisationen im Tier- und Umweltschutz unterstützt. Mäder hatte sich während seiner Laufbahn als Radsportler für klimapolitische Themen und Nachhaltigkeit eingesetzt.

Mäder war auf der 5. Etappe der Tour de Suisse in der vergangenen Woche bei einer Abfahrt in eine Schlucht gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Er wurde 26 Jahre alt.