Darja Varfolomeev hat zum Auftakt der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik gleich zwei Goldmedaillen an einem Tag gewonnen.

Goldene Fiesta in Valencia: Darja Varfolomeev hat zum Auftakt der Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik gleich zwei Goldmedaillen an einem Tag gewonnen. Dank einer makellosen Übung setzte sich die 16 Jahre alte Schülerin zunächst mit dem Reifen durch, kurze Zeit später gewann die Ausnahmegymnastin aus Schmiden auch das Finale mit dem Ball, auch dieser Vortrag war fehlerfrei.

Für die fünffache deutsche Meisterin war es nach Rang eins im Keulenfinale bei den letztjährigen Welttitelkämpfen in Sofia bereits das zweite und dritte WM-Gold ihrer Laufbahn. Ungläubig schlug der Schützling von Trainerin Julia Raskina die Hände vor das Gesicht, als der zweite Triumph binnen 45 Minuten perfekt war.

Auf den fünften Platz mit dem Reifen kam die deutsche Vize-Meisterin Margarita Kolosov aus Potsdam. Die WM wird am Donnerstag mit den Entscheidungen mit dem Band und den Keulen fortgesetzt, auch die Qualifikation für die Mehrkampfentscheidung am Samstag wird abgeschlossen.

Varfolomeev hatte schon im vergangenen Jahr einen deutschen Quotenplatz für Olympia 2024 in Paris gesichert. Kolosov kämpft noch um das zweite Ticket, die Abiturientin braucht dafür in der spanischen Metropole mindestens den 17. Platz im Schlussklassement. Nach zwei von vier Handgeräten nimmt die 19-Jährige Rang zwölf ein.