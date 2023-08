Die deutschen Hockeymänner haben sich bei der Heim-EM in Mönchengladbach eindrucksvoll zurückgemeldet. Zwei Tage nach dem überraschenden Fehlstart beim 3:3 gegen Wales besiegte der Weltmeister den Titelverteidiger aus den Niederlanden mit 3:0 (3:0). Deutschland übernahm damit die Führung in der Gruppe B und hat den Gruppensieg im Spiel gegen Frankreich am Mittwoch (19.30) nun in eigener Hand.

Justus Weigand (2.), Niklas Wellen (5.) und Malte Hellwig (28.) trafen vor knapp 10.000 Zuschauern im ausverkauften Hockeypark für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes ( DHB), die in Mönchenglabach um den ersten EM-Titel seit 2013 und die damit einhergehende direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris kämpft.