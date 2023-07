Die Spiele der deutschen Hockeynationalmannschaften bei der am 18. August beginnenden Europameisterschaft in Mönchengladbach werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Wie der Deutsche Hockey-Bund ( DHB) am Mittwoch mitteilte, werden die Vorrundenpartien und mögliche Halbfinals der deutschen Teams im Livestream sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF zu sehen sein. Finalspiele würden live in den linearen Programmen der Sender gezeigt.

"Die verbundene Berichterstattung wird den Hockeysport wieder in ein größeres Rampenlicht rücken", sagte Niclas Thiel, Kaufmännischer Vorstand des DHB: "Die Reichweiten von ARD und ZDF werden uns helfen, auch Sportfans für den Hockeysport zu begeistern, die nicht ins Stadion kommen können." Wo die EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung zu sehen sein werden, soll ebenfalls zeitnah bekannt gegeben werden.

Die Hockey-Europameisterschaften der Frauen und Männer finden vom 18. bis zum 27. August 2023 in Mönchengladbach statt. Die Frauen treffen in ihrer Vorrundengruppe zunächst auf England, Irland und Schottland. Bei den Männern spielt Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase gegen Frankreich, die Niederlande und Wales.