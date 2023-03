Köln (SID) - Die deutschen Hockey-Weltmeister haben sich sechs Wochen nach ihrem Final-Triumph schon wieder auf höchstem Niveau bewährt. Im indischen Rourkela gewann das Team von Bundestrainer Andre Henning am Samstag das Pro-League-Duell mit Australien 1:0 (1:0), im zweiten Spiel nach der WM war es der erste Sieg. Tags zuvor hatte Deutschland knapp gegen Gastgeber Indien verloren (2:3).

Nach sechs Saisonspielen der Pro League steht Deutschland nun bei vier Siegen und zwei Niederlagen. Malte Hellwig (8.) erzielte das entscheidende Tor bereits im ersten Viertel, in dem beide Teams vor allem defensiv überzeugten. Danach wurde es phasenweise turbulenter vor beiden Toren, vor allem Australien kam nun immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen. WM-Held Jean-Paul Danneberg parierte mehrfach stark.

Das Spiel am Samstag bedeutete auch ein schnelles Wiedersehen: Bei der WM war Australien Deutschlands Halbfinal-Gegner gewesen. Am 29. Januar gewannen die Männer des Deutschen Hockey-Bundes ( DHB) im indischen Bhubaneswar dann das Finale gegen Belgien und damit ihren dritten WM-Titel nach 2002 und 2006.

In der Pro League hat die deutsche Mannschaft ihren Viererpack nun zur Hälfte absolviert, je ein weiteres Spiel gegen Indien und Australien steht noch an. Am Montag (14.40 Uhr MEZ/DAZN) geht es gegen den Gastgeber weiter. Die Spiele in der erstklassig besetzten Pro League dienen der deutschen Mannschaft zur Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach (18. bis 27. August).