Der US-Amerikaner Josef Newgarden hat in der IndyCar-Serie seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der Pilot vom Team Penske setzte sich am Samstag beim ersten von zwei Rennen auf dem Iowa Speedway in Newton vor seinem neuseeländischen Teamkollegen Scott McLaughlin und Pato O'Ward (Mexiko/Arrow McLaren) durch. Zuvor hatte Newgarden bereits den Grand Prix von Texas und das legendäre Indy 500 gewonnen.

Newgarden rückte mit seinem Sieg in der Gesamtwertung auf den zweiten Rang vor. An der Spitze steht weiterhin der Spanier Alex Palou, der in Rennen eins in Newton den achten Platz belegte.