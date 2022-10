Köln (SID) - Nach zehn Jahren, drei Weltmeisterschaften und 204 Länderspielen ist Schluss: Die langjährige Kapitänin Jennifer Janiska beendet ihre Karriere in der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft. Das gab die 28-Jährige am Dienstag bekannt. "Es fühlt sich richtig an", sagte Janiska, die 2013 ihr Debüt im Nationaltrikot gegeben hatte.

"In den vergangenen zehn Jahren war ich jeden Sommer mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ich habe diese Zeit geliebt, aber auch viele private Anlässe verpasst", sagte die Außenangreiferin. Vor allen Dingen in den letzten Monaten sei die Überlegung gereift, "Familie und Freunden mehr Zeit in meinem Leben einzuräumen".

Dennoch sei der Abschied vom Nationalteam mit Wehmut verbunden. "Ich werde die Zeit vermissen, Deutschland auf dem Volleyballfeld vertreten zu dürfen", so Janiska, die in der Bundesliga seit 2020 für den Dresdner SC aufläuft: "Vor allem die Auftritte vor vielen Fans in ausverkauften Hallen wie etwa 2019 und 2022 in Polen bleiben unvergessen."

Auch die kleinen Momente und Anekdoten abseits des Courts blieben ihr in Erinnerung. "Von verpassten Flügen, verirrten Shuttles, falschen Flughäfen, den vielen Reisen und den unzähligen gemeinsamen Wochen im Trainingszentrum" sei vieles mit dabei, so Janiska.

Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft hatte die Kapitänin mit der Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) das angepeilte Viertelfinale nach einem 1:3 in der Zwischenrunde gegen die Dominikanische Republik verpasst. Insgesamt blickt Janiska, die 2013 mit dem Nationalteam Vize-Europameisterin wurde, auf drei WM- und fünf EM-Endrunden zurück.