Elena Lilik ( Weimar) hat bei den Europaspielen im polnischen Krakau Gold im Kanuslalom gewonnen. Zweite im Einer-Canadier wurde, wie schon am Samstag im Einer-Kajak, die Lokalmatadorin Klaudia Zwolinska. Am Sonntag betrug ihr Rückstand auf die 24-Jährige lediglich 0,62 Sekunden. Dritte wurde die Britin Mallory Franklin (+3,96).

Am Samstag hatte Ricarda Funk ( Bad Neuenahr) die Goldmedaille im Einer-Kajak gewonnen, Lilik beendete den Wettkampf als Zehnte. Zuvor hatte Team Deutschland bereits über eine Gold- und zwei Bronzemedaillen in den Teamwettbewerben gejubelt. Bei der Abschlussfeier am Sonntagabend wird Funk die deutsche Fahne tragen.

Nach Funk sicherte auch Lilik dem deutschen Team mit dem Sieg einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.