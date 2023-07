Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk ( Bad Neuenahr) hat auch bei den Europaspielen im polnischen Krakau Gold gewonnen. Die 31-Jährige gewann im Einer-Kajak in 99,09 Sekunden vor der Lokalmatadorin Klaudia Zwolinska (101,06 Sekunden) und der Tschechin Tereza Fiserova (102,34).

Die zweite deutsche Finalistin Elena Lilik ( Weimar) kam auf dem Kurs nicht so gut klar und beendete das Rennen als Zehnte (110,71).

Nach einer Gold- und zwei Bronzemedaillen in den Teamwettbewerben ist es für die deutsche Kanu-Mannschaft die vierte Medaille beim Großevent in Polen. Bei den abschließenden Wettkämpfen am Sonntag gibt es noch bis zu vier weitere Chancen.