In einer sportlich äußerst schwierigen Situation wird Tobias Kirch ab Mai neuer Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes.

Köln (SID) - In einer sportlich äußerst schwierigen Situation wird Tobias Kirch ab Mai neuer Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes. Dies teilte der DFeB am Freitag mit. Der 42 Jahre alte Kölner löst Christoph Kneip ab, der das Amt seit Juni 2022 kommissarisch geleitet hatte. Kneip wird weiter zum sportlichen Führungsteam gehören.

"Das deutsche Fechten steht vor enormen Herausforderungen", erklärte Verbandspräsidentin Claudia Bokel, "neben der jetzt beginnenden Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris und der zweiten Runde der PotAS-Analyse wollen wir auch im Nachwuchsbereich neue Impulse setzen sowie die Basis stärken."

Bis auf wenige Ausnahmen hat der einst international führende deutsche Fechtsport den Anschluss an die Spitze verloren. Auch die zuletzt gezeigten Ergebnisse bei den U17 und U20-EM und -WM waren, so Bokel, "sehr ernüchternd. Um unsere Athlet*innen auf dem Weg nach Paris 2024 optimal zu unterstützen und mittelfristig eine Trendwende vom Nachwuchs bis in die Spitze zu erreichen, bedarf es enormer Anstrengungen und umfassenden Veränderungen im gesamten Verband."

Kirch war seit Februar 2023 Leistungssportreferent beim DFeB und vorher als Referent Nachwuchsleistungssport im Geschäftsbereich Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB) tätig. Er kommt ursprünglich vom Tischtennis und war hier als Bundestrainer und leitender Landestrainer u.a. an den Bundesstützpunkten Düsseldorf und Frankfurt tätig.