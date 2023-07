Der historische Schritt ist schon geschafft, jetzt folgt die Zugabe: Die deutschen Volleyballerinnen wollen nach der ersten Qualifikation für das Finalturnier der Nations League weiter Geschichte schreiben. Zum Viertelfinale am späten Mittwochabend gegen Polen (23.00) beim Final Eight in Arlington/Texas reist das Team von Bundestrainer Vital Heynen aber in einer Außenseiterrolle an.

"Das ist ein bisschen die Kirsche auf der Torte", sagte Kapitänin Anna Pogany, die ihrer Mannschaft für die anstehende Aufgabe direkt die Marschroute vorgab: "Wir werden alles reinhauen. Ich denke, wir sind ein unangenehmer Gegner."

Das müssen sie gegen die starken Polinnen auch sein. Die Nachbarn der Deutschen hatten sich auf Platz eins für das Finalturnier qualifiziert, die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) als achtes und damit letztes Team.

Eine Überraschung im Lone Star State würde das Selbstvertrauen des deutschen Teams stärken - und Rückenwind im Anflug auf die Heim-EM (15. August bis 3. September) geben. Diese richtet Deutschland gemeinsam mit Belgien, Italien und Estland aus.