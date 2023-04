Kunstturner Milan Hosseini hat bei den Europameisterschaften in Antalya am Boden die Bronzemedaille gewonnen.

Antalya (SID) - Kunstturner Milan Hosseini hat bei den Europameisterschaften in Antalya am Boden die Bronzemedaille gewonnen. Der 21 Jahre alte Sportsoldat aus Böckingen musste sich im Finale nur dem Briten Luke Whitehouse und Olympiasieger Artem Dolgopyat aus Israel geschlagen geben.

Bereits beim Weltcup-Turnier im Februar in Cottbus hatte der deutsche Meister am Boden an diesem Gerät den zweiten Platz belegt. Der in Berlin trainierende Schwabe schaute ungläubig auf die Anzeigetafel, bevor er von Cheftrainer Valeri Belenki vor Begeisterung fast erdrückt worden wäre.

"Ich hatte richtig Bock auf dieses Finale. Aber mit Bronze habe ich nicht gerechnet", sagte Hosseini. Noch bei den letztjährigen Weltmeisterschaften in Liverpool hatte sich der in Heilbronn geborene Athlet mit der Rolle des Ersatzturners begnügen müssen.

Der Sprung auf das Medaillentreppchen hing allerdings am seidenen Faden. Harry Hepworth aus Großbritannien hatte ebenfalls 14,200 Punkte erturnt. Laut Reglement entscheidet in diesem Fall die höhere Ausführungsnote, die hatte Hosseini erhalten.