Die deutsche Elisabeth Seitz hat die erste WM-Qualifikation der deutschen Kunstturnerinnen gewonnen. Bei einem internen Vergleich in Frankfurt/Main setzte sich die Stuttgarterin vor der ehemaligen Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski sowie Karina Schönmaier (beide Chemnitz) durch.

Nur an zwei Geräten turnte nach verletzungsbedingtem Trainingsrückstand die Kölnerin Sarah Voss. Wegen einer starken Fußprellung fehlte Pauline Schäfer-Betz, Ex-Weltmeisterin am Schwebebalken, ganz. Die Chemnitzerin soll aber bei der zweiten WM-Qualifikation am 9. September (12.00 Uhr) in Heidelberg an die Geräte gehen.

Bei den Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen werden die Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb vergeben. Dafür müssen die beiden deutschen Riegen jeweils mindestens den zwölften Platz belegen.