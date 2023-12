Angelina Köhler hat bei der Kurzbahn-EM der Schwimmer im rumänischen Otopeni ihre erste Medaillenchance schon vor dem Finallauf verpasst. Im Halbfinale über 50 m Freistil kam die 23-Jährige in 24,31 Sekunden nur auf Rang elf, auf die achtplatzierte Italienerin Sara Curtis fehlten 18 Hundertstel. Besser lief es für Jessica Felsner, die Kölnerin qualifizierte sich in 24,04 Sekunden für das Finale am Mittwochabend.

Mit der zweitschnellsten Zeit über 50 m Rücken stürmte zudem Ole Braunschweig in den Endlauf, lediglich der Franzose Mewen Tomac war 13 Hundertstel schneller als der Berliner (23,04 Sekunden), der im vergangenen Jahr auf der Langbahn EM-Bronze über diese Distanz gewonnen hatte. Ramon Klenz verpasste indes über 100 m Schmetterling als Zehntplatzierter (51,11 Sekunden) das Finale.

Auf dem Weg zur WM in Doha (2. bis 18. Februar) sowie zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris sei die Kurzbahn-EM "eine wichtige Zwischenstation", hatte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann im Vorfeld betont. Die insgesamt acht Athletinnen und Athleten des Deutschen Schwimm-Verbandes bekämen dort "die Gelegenheit, sich auf internationalem Niveau mit der Konkurrenz zu messen".

Nicht mit dabei ist die Magdeburger Trainingsgruppe um Olympiasieger Florian Wellbrock, der seine Teilnahme zuvor abgesagt hatte.