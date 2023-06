Ex-Weltmeister Philipp Lahm, Turnierdirektor der Fußball-EM 2024 in Deutschland, appelliert daran, die Special Olympic World Games in Berlin als gesellschaftlichen Auftrag zu begreifen. "Es ist enorm wichtig, in Sachen Inklusion voranzukommen. Es muss sichtbar werden und es muss barrierefreier werden - alles, auch unsere Einstellung", sagte Lahm am Mittwoch in der Hauptstadt.

Der 39-Jährige hofft, dass der Effekt nach der Großveranstaltung mit 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus 190 Ländern nicht verpufft. Es müsse "Nachhaltigkeit hereinkommen", sagte Lahm: "Es hilft nichts, eine Woche etwas zu tun. Man muss dranbleiben."

DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic beschrieb die Stimmung auf dem Gelände in Berlin als "Wahnsinn". Was alle Anwesenden vereine, seien "Freude an Sport und Begegnung" und eine "authentische Leidenschaft für den Sport." Es sei "wichtig, in der Gesellschaft viel inklusiver zu denken und unser Leben zusammen zu gestalten", sagte die 34 Jahre alte frühere Nationalspielerin.