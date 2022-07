Vor dem Spiel um den Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen den FC Bayern München fordert Klostermann eine Leistungssteigerung.

Leipzig (SID) - Vor dem Spiel um den Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München fordert Nationalspieler Lukas Klostermann von RB Leipzig eine Leistungssteigerung des Gastgebers. "Wir müssen gegen die Bayern ein anderes Gesicht zeigen", sagte der 26-Jährige am Montag - anspielend auf die 0:5-Schlappe der Sachsen im Testspiel in der vergangenen Woche gegen den FC Liverpool.

"Nach dieser Niederlage mussten wir uns erst einmal schütteln", ergänzte Klostermann. Die Partie zwischen dem Pokalsieger und dem deutschen Meister, die mit 47.000 Zuschauern ausverkauft ist, wird erstmals am Pokalwochenende ausgetragen. Die Erstrundenspiele beider Vereine finden daher erst am 30. und 31. August statt.