Olympiasiegerin Julia Krajewski aus Warendorf hat bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten ihre Führung nach der Dressur auch im Gelände behauptet. Die 34-Jährige liegt im Zwischenklassement mit Nickel auf Rang eins, mit Ero nimmt sie auch den zweiten Platz ein. Dritter ist Calvin Böckmann ( Warendorf) mit The Phantom of the Opera.

Pech hatte die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Ingrid Klimke. Die Ex-Europameisterin aus Münster stürzte im Parcours und musste aufgeben. Ihr Pferd Siena Just do it blieb unverletzt, die 55-Jährige wurde wegen Schmerzen in der rechten Schulter im Krankenhaus untersucht.