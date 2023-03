Sydney (SID) - Mehr als 30 Stunden Wellenreiten: Der Australier Blake Johnston hat am Freitag einen Weltrekord aufgestellt. Der 40 Jahre alte frühere Profi brach vor Hunderten von Zuschauern am Cronulla Beach in Sydney in Tränen aus, als er die bisherige Bestmarke für die längste Surf-Session von 30 Stunden und elf Minuten des Südafrikaners Josh Enslin verbessert hatte.

"Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ich sagte 40 Stunden, also werde ich wieder rausgehen und es versuchen", sagte Johnston bei einer der kurzen Essenspausen und ging zurück ins Meer: "Wir werden es durchziehen."

Johnston sammelt mit seinem spektakulären Vorhaben Geld für Initiativen zur psychischen Gesundheit von Jugendlichen und will auf das Thema aufmerksam machen. Ursprünglich hatte er geplant, das Geld durch einen 1000-Kilometer-Lauf aufzutreiben, entschied sich aber fürs Surfen, als er sah, dass der bisherige Rekord "nur" 30 Stunden betrug.

Es ist nicht das erste Mal, dass Johnston an einem Marathontest der menschlichen Ausdauer teilnimmt. Im Jahr 2020 lief er 100 Kilometer entlang der zerklüfteten Küste südlich von Sydney – wobei er den größten Teil der Strecke barfuß zurücklegte.