Motorrad-Pilot Lukas Tulovic ist beim Großen Preis von Italien nach einem Sturz leer ausgegangen. In der Moto2 kam der 22-Jährige in Mugello nicht ins Ziel und verpatzte damit die Generalprobe für sein Heimspiel am kommenden Wochenende auf dem Sachsenring. Die noch beste Nachricht für Tulovic: Der Eberbacher blieb bei dem Sturz unverletzt und gab schnell Entwarnung.

Den Sieg sicherte sich der Spanier Pedro Acosta, der souverän vor dem italienischen WM-Führenden Tony Arbolino ins Ziel kam. Arbolino legte ein starkes Rennen hin und machte acht Plätze gut, Dritter wurde der Brite Jake Dixon.

Bis kurz vor Schluss war der im Qualifying schwer gestürzte Aron Canet auf Podiumkurs. Der Spanier, der im Qualifying die Bestzeit fuhr, dann zu Fall kam und behandelt werden musste, kämpfte sich im Rennen mit Schmerzen im rechten Handgelenk auf den vierten Platz.