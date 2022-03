Wegen einer Frachtverzögerung kann das Freitagstraining vor dem Großen Motorrad-Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo nicht stattfinden.

Die Logistikprobleme betreffen zwei Flüge. Die Maschinen mit Material für die drei Klassen (MotoGP, Moto2, Moto3) landen erst am Freitag in Tucuman/Argentinien. Der Zeitplan für das Wochenende wurde aus diesem Grund verändert.

Die Königsklasse MotoGP, in der Stefan Bradl (Zahling) als Ersatzmann für Marc Marquez (Spanien) im Honda-Werksteam antritt, absolviert am Samstag vor dem Qualifying drei statt der üblichen zwei Trainings. Eigentlich haben die MotoGP-Stars insgesamt vier Sessions zur Vorbereitung. In der Moto2 (mit Marcel Schrötter/Vilgertshofen) und Moto3 finden nur zwei statt der üblichen drei Trainings statt.

Ein Flieger hatte am Mittwoch beim Zwischenstopp in Mombasa/Kenia einen technischen Defekt. Danach gab es bei einer weiteren Maschine Schwierigkeiten.