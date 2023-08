Motorradpilot Lukas Tulovic (Eberbach) hat es in seinem 30. Rennen in der Moto2 erstmals in die Top Ten geschafft.

Motorradpilot Lukas Tulovic ( Eberbach) hat es in seinem 30. Rennen in der Moto2 erstmals in die Top Ten geschafft. Der 23-Jährige belegte im österreichischen Spielberg den zehnten Rang. Der Sieg ging an Celestino Vietti (Italien/Kalex), Gesamtspitzenreiter Pedro Acosta aus Spanien belegte den zweiten Rang vor dem Japaner Ai Ogura (alle Kalex).

In der Moto3 schlug der Türke Deniz Öncü ( KTM) im Kampf um den Sieg den spanischen Meisterschaftsspitzenreiter Daniel Holgado ( Husqvarna) in einem Herzschlagfinale um ganze fünf Tausendstel.