Keine WM-Punkte für die beiden deutschen Fahrer, dafür ein Doppelsieg für den Spanier Jorge Martin in der MotoGP: Während Stefan Bradl (Zahling/Honda) als 18. im Grand Prix und 22. im Sprint die Punkteränge in der Königsklasse deutlich verpasste, war Ducati-Pilot Martin in beiden Rennen nicht zu schlagen. Die Plätze zwei und drei gingen jeweils an Marco Bezzecchi und Weltmeister Francesco Bagnaia (beide Italien), die Ducati damit beim Heimspiel in Misano zwei Dreifachsiege bescherten.

In der Moto2 ging der bisher frustrierende Saisonverlauf für Lukas Tulovic ( Eberbach) weiter. Der 23-Jährige vom Team IntactGP hielt sich bis zur letzten Runde als Elfter klar in den Punkten, ehe ein Crash mit dem Spanier Izan Guevara beide Fahrer aus dem Rennen beförderte. Tagessieger wurde der in der Gesamtwertung führende Spanier Pedro Acosta. Tulovic liegt mit zwölf Punkten aus den bisherigen zwölf WM-Läufen auf Platz 21.

Ein gelungenes Comeback nach seinem Horrorcrash am vergangenen Wochenende gelang MotoGP-Weltmeister Bagnaia. In Barcelona hatte er in Führung liegend die Kontrolle über seine Maschine verloren und war auf dem Asphalt gelandet. Brad Binder (Südafrika/KTM) konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über das Bein des Weltmeisters, der wie durch ein Wunder mit Quetschungen und Prellungen davonkam. Bagnaia führt in der WM-Wertung mit 283 Punkten, Bradl ist mit fünf Punkten 28. im Ranking.

Der nächste WM-Lauf findet am 24. September auf dem Buddh International Circuit im indischen Dankaur statt.