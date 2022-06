Nach einem Sturz beim Abgang hat der Olympia-Zweite Lukas Dauser bei den deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Berlin den Sieg am Barren verpasst.

Am Schwebebalken kam die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz zu einem ungefährdeten Erfolg. Erstmals Meister beim Sprung wurde der Hallenser Nick Klessing. Kim Bui aus Stuttgart siegte am Boden, am Reck verteidigte Carlo Hörr (Schmiden) seinen Titel.