Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die zweite Station der Nations League (VNL) gestartet. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag in Rotterdam gegen den Iran 0:3 (23:25, 24:26, 16:25) und verpasste es erneut, wichtige Punkte für die Weltrangliste auf dem Weg zu Olympia 2024 einzufahren.

Bereits beim ersten von drei Stops der VNL in Ottawa hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) lediglich einen Sieg aus den vier Spielen geholt und belegt in der Liga mit 16 Teams weiter nur den 14. Rang. Nur die besten acht qualifizieren sich für das Viertelfinale.

In den weiteren Partien in Rotterdam trifft Deutschland am Mittwoch auf Vize-Weltmeister Polen sowie am Donnerstag auf Serbien, zum Abschluss wartet am Samstag China. Im Juli steht die letzte Station in Anaheim/USA an.