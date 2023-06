Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft hat auch das dritte Spiel beim Nations-League-Stop in Rotterdam verloren. Gegen Serbien unterlag das Team von Bundestrainer Michal Winiarski mit 1:3 (21:25, 25:20, 23:25, 23:25).

Damit steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in der VNL weiter bei nur einem Sieg aus nun sieben Spielen. Nur die besten acht der insgesamt 16 Nationen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Derzeit liegt Deutschland auf dem 13. Rang.

Am Samstag trifft die DVV-Auswahl zum Abschluss in Rotterdam auf den Tabellenletzten China. Im Juli steht die letzte Station in Anaheim/USA mit vier weiteren Partien an.