Die deutschen Volleyballer treten im Kampf um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 bei einem Qualifikationsturnier in Brasilien an.

Köln (SID) - Die deutschen Volleyballer treten im Kampf um ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 bei einem Qualifikationsturnier in Brasilien an (30. September bis 8. Oktober 2023). Das ergab die Auslosung am Freitag. Es geht gegen den Gastgeber sowie die Teams aus Italien, Iran, Kuba, Ukraine, Tschechien und Katar.

Die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) spielen zuvor in Polen (16. bis 24. September) um einen Startplatz für Paris. Dabei stehen Duelle mit dem Gastgeber, Italien, den USA, Thailand, Kolumbien, Südkorea und Slowenien an.

Bei Männern und Frauen spielen die besten 24 Teams der Weltrangliste (außer Olympia-Gastgeber Frankreich und Russland) bei drei Turnieren um insgesamt sechs Startplätze für Paris. Die jeweils letzten fünf Plätze werden anhand der Weltrangliste im Juni 2024 vergeben.