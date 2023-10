Einen Tag nach ihrem erfolgreichen Auftritt in Antwerpen ist die Olympia-Qualifikation der deutschen Kunstturner auch offiziell perfekt. Zudem schaffte das Quintett von Cheftrainer Valeri Belenki als Fünfter der Vorrunde den Einzug ins Mannschaftsfinale am Dienstag (19.30 Uhr). Vor dem deutschen Team landeten nur Japan, die USA, Großbritannien und Kanada.

Als 13. gelang Lukas Dauser der Sprung in das Finale im Einzel-Mehrkampf am Donnerstag (19.30 Uhr). Während der Sportsoldat aus Unterhaching in diesem Wettbewerb allerdings nur Außenseiter ist, zog der 30-Jährige mit der höchsten Bewertung am Barren in das Finale am Sonntag ein. An diesem Gerät hatte Dauser bei Olympia 2021 in Tokio sowie bei der WM 2022 in Liverpool jeweils die Silbermedaille gewonnen.

Bereits am Samstag nimmt der Hallenser Nils Dunkel am Pauschenpferd am Endkampf teil. Als 34. verpasste der deutsche Mehrkampf-Meister Pascal Brendel aus Wetzlar das Mehrkampf-Finale deutlich.