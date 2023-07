Einen Tag nach Leonie Beck hat auch Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka Gold über 10 km gewonnen und damit sein Ticket für die Sommerspiele in Paris gelöst. Der 25-Jährige aus Magdeburg schlug im Momochi Seaside Park als Erster an und holte sich damit den WM-Titel auf der olympischen Distanz zurück, den er 2019 gewonnen, im letzten Jahr aber an seinen italienischen Konkurrenten Gregorio Paltrinieri verloren hatte. Es ist sein insgesamt fünftes WM-Gold.

Der Frankfurter Oliver Klemet kam bei seinem WM-Einzeldebüt überraschend als Dritter ins Ziel und sicherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bereits die dritte Medaille. Der 21-Jährige, 2022 Staffelweltmeister, gehört seit einem Jahr zur Magdeburger Trainingsgruppe um Wellbrock. Zum Auftakt der WM-Rennen in Fukuoka hatte am Samstag Europameisterin Beck schon die erste Goldmedaille für das deutsche Team geholt.

Wellbrock hatte 2022 in Budapest mit fünf WM-Medaillen auf fünf Strecken im Freiwasser und Becken Schwimmgeschichte geschrieben. In diesem Jahr hat er vor allem seine Paradedisziplinen 10 km und 1500 m Freistil im Blick, bei denen er im vergangenen Jahr den Sieg verpasst hatte. Deutschlands Schwimmstar startet in Japan noch über 5 km und in der Marine Messe im Becken über 800 und 1500 m. Sein Start in der Freiwasserstaffel ist noch offen.