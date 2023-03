Sydney (SID) - Schwimm-Olympiasiegerin Kaylee McKeown ( Australien) hat rund vier Monate vor der WM im japanischen Fukuoka mit einem Weltrekord über 200 m Rücken ein Ausrufezeichen gesetzt. Die 21-Jährige schlug bei den Regionalmeisterschaften von New South Wales in Sydney nach 2:03,14 Minuten an und verbesserte damit die vier Jahre alte Bestmarke der US-Amerikanerin Regan Smith um 21 Hundertstel.

Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio hatte Rückenspezialistin McKeown sowohl über 200 m als auch über die halbe Distanz Gold gewonnen. Außerdem wurde sie mit der 4x100m-Lagen-Staffel Olympiasiegerin.