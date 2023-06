Der zweimalige Paralympics-Sieger Martin Schulz hat bei der Triathlon-EM in Madrid seinen elften Titel in Serie eingefahren.

Para-Triathlet Martin Schulz hat bei den Europameisterschaften in Madrid seinen elften Titel in Serie eingefahren. Der zweimalige Paralympics-Sieger aus Leipzig setzte sich in der Startklasse PTS5 mit deutlichem Vorsprung vor dem Portugiesen Filipe Marques und dem Briten Michael Salisbury durch. Insgesamt gab es vier Medaillen für den Deutschen Behindertensportverband ( DBS). Elke van Engelen (PTS4) und Neele Ludwig (PTS2) holten jeweils Silber, Max Gelhaar (PTS3) sicherte sich die Bronzemedaille.

"Ich bin mega zufrieden mit meinen Sportlern", sagte Bundestrainer Tom Kosmehl: "Sie zeigten nicht nur, was sie leisten können, sondern sind dabei über sich hinausgewachsen - gerade bei diesen schwierigen Bedingungen im Vorfeld. Der Erfolg ist angesichts der Umstände gar nicht hoch genug einzuordnen."

Wegen der schlechten Wasserqualität war das Schwimmen kurzfristig gestrichen worden, aus dem angedachten Triathlon wurde ein Duathlon mit Radfahren und Laufen.