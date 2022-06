Köln (SID) - Para-Schwimmer Maurice Wetekam ( Leverkusen) hat bei den Weltmeisterschaften auf Madeira überraschend die Silbermedaille gewonnen. Der 16-Jährige musste sich am Sonntag in seiner Paradedisziplin 100 m Brust in deutscher Rekordzeit von 1:10,02 Minuten nur dem Italiener Stefano Raimondi (1:07,61) geschlagen geben. James Leroux aus Kanada (1:11,04) wurde Dritter.

"Das fühlt sich mega an. Zweiter bei der ersten WM zu werden, besser geht es fast gar nicht. Der deutsche Rekord kam noch dazu. Ich wollte eigentlich unter 1:09 Minuten schwimmen, aber auch so bin ich super glücklich", sagte Wetekam.

Die zweimalige Weltmeisterin Elena Semechin ( Berlin) startet trotz ihrer laufenden Chemotherapie am Montag (20.28 Uhr) im Finale über 100 m Brust. Bei der Paralympics-Siegerin von Tokio war im vergangenen Oktober ein Gehirntumor diagnostiziert worden, Anfang November überstand sie die schwere Operation.