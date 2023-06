Nach dem enttäuschenden Aus im Play-off-Halbfinale der Basketball Bundesliga ( BBL) hat Pokalsieger Bayern München eine Kampfansage an die Konkurrenz gesendet. "Wir werden das nicht auf uns sitzen lassen", versprach Geschäftsführer Marko Pesic beim Saisonabschluss am Audi Dome den rund 500 anwesenden Fans.

Der Klub werde "im Sommer so hart arbeiten am Kader, dass es nächstes Jahr an dieser Stelle ganz anders aussehen wird", so Pesic, "mit zwei Titeln und noch besserer Stimmung".

Der FC Bayern war am Freitag mit 0:3 an ratiopharm Ulm gescheitert und hatte zuvor in der Königsklasse EuroLeague klar das Viertelfinale verpasst. Highlight der Saison war der Pokalsieg im Februar. Das Team habe "Charakter gezeigt und nie aufgegeben", betonte Pesic: "Und als wir vollzählig waren, beim Pokal in Oldenburg, haben wir unser wahres Gesicht gezeigt."

Mit Blick auf 2023/24 muss Pesic erst einmal einen neuen Trainer suchen, Andrea Trinchieri geht nach drei Jahren. "Wir danken dir für dein Herz und deinen Enthusiasmus", würdigte er den Italiener: "Du wirst immer ein großer Teil dieses Vereins bleiben."