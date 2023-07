Die Philippinen sind gegen Neuseeland Außenseiter, doch laut Trainer Alen Stajcic wollen sie im WM-Spiel am Dienstag (7.30 Uhr MESZ) in die Rolle des "Partycrashers" schlüpfen. "Das ist eine wunderbare Gelegenheit vor so einer großen Kulisse und dem riesigen Fernsehpublikum", sagte der Australier über das Duell mit dem Co-Gastgeber in Wellington.

Seine Mannschaft solle ihr zweites WM-Spiel genießen, ergänzte er und meinte: "So motivierend es für Neuseeland ist, so motivierend ist es für uns. Wir wollen ihnen das Spiel verderben. Es ist nicht nur ihre Party, sondern die von uns allen."

Der Mitausrichter schwebt nach dem überraschenden 1:0 gegen Ex-Weltmeister Norwegen, dem ersten Sieg der Frauen bei einer Fußball-WM überhaupt, auf Wolke sieben. Die Philippinen dagegen verloren ihre erste Begegnung mit der Schweiz 0:2.

Doch seit Stajcic das Team 2021 übernommen hat, kletterte es in der Weltrangliste von Platz 68 auf 46 - ein Allzeithoch. Beim Asien-Cup im vergangenen Jahr erreichten die Philippinen das Halbfinale und qualifizierten sich erstmals für die Endrunde.

Im Vergangenen September gab es eine 1:2-Niederlage gegen Neuseeland. "Dieses Spiel war ein echter Wendepunkt für mich", sagte Stajcic. Er habe damals erkannt, "dass wir mithalten können". Und dass die Philippinen das Zeug zum "Partycrasher" haben.