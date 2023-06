Zwei Monate vor der Heim-EM haben sich die deutschen Hockey-Frauen in der Pro League in starker Form präsentiert.

Beim Gastspiel in London bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg Großbritannien mit 2:0 (0:0). Am Montag (21.10 Uhr/DAZN) messen sich beide Teams an selber Stelle erneut.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ließ Charlotte Stepenhorst (32.) mit einem schönen Heber in den Winkel die Gäste kurzzeitig jubeln, das Tor wurde nach Videobeweis aber zurückgenommen. Doch im Schlussviertel erzielte Benedetta Wenzel (50.) die verdiente Führung, ehe Pauline Heinz (55.) mit der Rückhand zum Endstand traf.

Auch bei den Europameisterschaften in Mönchengladbach (18. bis 27. August) misst sich die DHB-Auswahl in der Vorrundengruppe B mit den besten britischen Spielerinnen. Anders als in der Pro League und bei Olympischen Spielen treten England und Schottland dort aber getrennt voneinander an. Dritter deutscher EM-Gruppengegner ist Irland.

Neben den Frauen treffen auch die deutschen und britischen Männer in London gleich doppelt aufeinander - zunächst am Samstag (16.10 Uhr), dann am Dienstag (13.10 Uhr/jeweils auf DAZN).