Die deutschen Hockey-Weltmeister haben bei der Pro-League-Station in Amsterdam einen Prestigeerfolg gefeiert. Gegen Gastgeber Niederlande gewann das Team von Bundestrainer Andre Hennig am Samstag mit 4:1 im Shootout, nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Damit schoben sich die "Honamas" in der Tabelle vom vorletzten auf den sechsten Platz vor, einen Punkt hinter dem niederländischen Erzrivalen.

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die Niklas Wellen in Abwesenheit von Mats Grambusch als Kapitän aufs Feld führte, wusste dem Druck des Oranje-Teams zunächst wenig entgegenzusetzen. Thijs van Dam (15.) brachte den Europameister in Führung, einen höheren Halbzeit-Rückstand verhinderte Jean-Paul Danneberg im deutschen Tor mit starken Paraden.

Doch das DHB-Team kam besser aus der Kabine, Gonzalo Peillat (33.) glich per Strafecke aus - und im Shootout glänzte Danneberg erneut. "Wir sind in einem guten Rhythmus und bleiben fokussiert", sagte der Matchwinner bei DAZN mit Blick auf die nächsten Auftritte in der Pro League.

Beim Aufenthalt in Amsterdam absolvieren die deutschen Männer insgesamt vier Partien, gleich doppelt geht es dabei gegen die Niederlande und Schlusslicht Neuseeland. Zum Auftakt hatte es am Freitag einen 4:3-Zittersieg gegen die "Kiwis" gegeben. Vor der Heim-EM in Mönchengladbach (19. bis 27. August) wartet in der Pro League eine weitere Station in Antwerpen.