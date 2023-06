Die deutschen Hockey-Weltmeister haben im zweiten Match der Pro League den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Andre Henning schlug am Dienstag in London Großbritannien 3:2 (2:1) und nahm erfolgreich Revanche für die Auftaktniederlage (0:3) am Samstag. Eine erfolgreich verwandelte Strafecke von Gonzalo Peillat neun Sekunden vor Abpfiff sorgte im Olympiapark für die Entscheidung.

"Das war im Vergleich zum ersten Match vor drei Tagen eine steile Entwicklung", sagte Henning: "Wir wollten den Sieg heute unbedingt. Mit Buzzer Beater zu gewinnen, macht bekanntlich besonders viel Spaß."

Die deutsche Auswahl, die im Januar in Indien WM-Gold geholt hatte, bestreitet vor dem EM-Start in Mönchengladbach am 19. August gegen Wales noch sechs weitere Partien im Rahmen der Pro League. Die weiteren Stationen sind Amsterdam und Antwerpen.

Neben den Männern trafen auch die Frauen am River Lea auf das Team aus Großbritannien. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg gewann nach dem 2:0 zum Auftakt auch das Rückspiel am Montag mit 4:1.