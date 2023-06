Rund zwei Monate vor der Heim-EM in Mönchengladbach (18. bis 27. August) befinden sich die deutschen Hockey-Damen bereits in guter Form.

Rund zwei Monate vor der Heim-EM in Mönchengladbach (18. bis 27. August) befinden sich die deutschen Hockey-Damen bereits in guter Form. In der Pro League feierte das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg in London gegen Gastgeber Großbritannien durch ein 4:1 (2:1) den zweiten Sieg beim Olympia-Dritten binnen 96 Stunden.

Nach dem 2:0-Erfolg an gleicher Stelle knüpften die "Danas" geradezu nahtlos an den starken Auftritt vom vergangenen Freitag an. Hanna Granitzki (1.) vom Vizemeister Club an der Alster und die Großflottbekerin Jette Fleschütz (5.) sorgten für eine beruhigende Führung, ehe den Britinnen der Anschluss gelang (22.).

Granitzkis Klubkollegin Victoria Huse stellte kurz nach der Pause nach einer Strafecke wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Drei Minuten vor Spielende beseitigte die Rüsselsheimerin Pauline Heinz (57.) alle Zweifel der Gäste.

Auch beim EM-Turnier trifft Altenburgs Mannschaft in der Vorrundengruppe B auf die Britinnen. Anders als in der Pro League und bei Olympischen Spielen treten England und Schottland in Mönchengladbach aber getrennt voneinander an. Dritter EM-Gruppengegner des deutschen Teams ist Irland.

Auch die deutschen Männer halten sich für einen Pro-League-Doppelpack gegen Großbritannien an der Themse auf. Am Dienstag (13.10 Uhr/DAZN) strebt das Team von Bundestrainer Andre Henning Wiedergutmachung für die 0:3-Niederlage vom vergangenen Samstag an.