Mit einem Sieg und einer Niederlage haben die deutschen Hockey-Frauen ihre ersten beiden Pro-League-Auftritte in Australien absolviert.

Köln (SID) - Mit einem Sieg und einer Niederlage haben die deutschen Hockey-Frauen ihre ersten beiden Pro-League-Auftritte in Australien absolviert. Einen Tag nach dem 2:1-Erfolg gegen China unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg Gastgeber Australien auch aufgrund schwacher Chancenverwertung mit 0:3 (0:1). Mit acht Punkten aus sechs Spielen belegt Deutschland in der Tabelle den dritten Platz.

Die Frauen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) wollten nach dem Pro-League-Triumph der deutschen Männer mit großer Inspiration in die Begegnungen gehen. Gegen die Chinesinnen glückte das Vorhaben zunächst, doch gegen die Aussies brachten sich die "Danas" selbst um einen möglichen Erfolg. Alleine acht Strafecken wurden vergeben.

Ein Doppelschlag der Gastgeberinnen binnen 30 Sekunden zum 2:0 sorgte in der 24. Minute für die Vorentscheidung. "Wir haben eine ganz schwache erste Halbzeit gespielt – uninspiriert und auch zweikampfschwach", sagte Altenburg, "in der zweiten Halbzeit haben wir uns das Spiel auf dem Platz Schritt für Schritt zurückgeholt, es aber versäumt, auf die Anzeigetafel zu kommen und am Ende auch völlig verdient verloren."

Lilly Stoffelsma ergänzte: "In der zweiten Halbzeit starten wir stark, haben mehr Chancen. Wir sind deutlich stärker und trauen uns auch mehr zu, haben viele Ecken und viele Torschüsse, sind da aber nicht effizient genug."

Weiter geht es für das deutsche Team am Dienstag erneut gegen China (8.40 Uhr MEZ). Am Mittwoch (8.40) folgt das zweite Duell mit den Australierinnen.