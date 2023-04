Bei der ersten Rallye nach dem Tod von Craig Been in Kroatien hat Elfyn Evans (34) im Toyota den Sieg eingefahren.

Bei der ersten Rallye nach dem Tod von Craig Been in Kroatien hat Elfyn Evans (34) im Toyota den Sieg eingefahren. Der zweite Platz beim vierten WM-Lauf ging an Ford-Fahrer Ott Tänak (35), Beens Hyundai-Team holte durch Esapekka Lappi (32) Rang drei.

Der Finne Lappi widmete den Erfolg seinem verstorbenen Teamkollegen: "Für uns alle war es nicht leicht, hierherzukommen. Es war sehr hart, aber wir haben die Köpfe zusammengesteckt und es mit einer cleveren Fahrweise auf das Podium geschafft, was für mich als auch für das Team sehr wichtig ist."

Der gesamte Sonntag stand im Zeichen der Erinnerung an Been, der am 13. April bei einer Testfahrt vor der Rallye tödlich verunglückt war. Alle Teams trugen ihm zu Ehren Erinnerungsbotschaften auf den Fahrzeugen, Toyota und Hyundai verzichteten außerdem auf den Einsatz des dritten Autos.