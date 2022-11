Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken hat es als erste Frau in die Hall of Fame des Deutschen Ringer-Bundes geschafft.

Leipzig (SID) - Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken hat es als erste Frau in die Hall of Fame des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) geschafft. Die 31-Jährige, die ihre Karriere nach dem Olympiasieg von Tokio im vergangenen Jahr beendet hatte und mittlerweile Mutter geworden ist, wurde beim Ringertag in Leipzig geehrt.