Die Rugby-WM bekommt ihr Traumfinale. Titelverteidiger Südafrika räumte am Samstagabend im Pariser Stade de France in einem sensationell intensiven Halbfinale England nach einer Aufholjagd mit 16:15 (6:12) aus dem Weg - die Springboks fordern im Endspiel am kommenden Samstag (21.00 Uhr/ProSieben MAXX und ran.de) Neuseelands gefürchtete All Blacks.

In der Neuauflage des WM-Finals von 2019 setzte sich das englische Trauma fort. Der Herausforderer war überlegen und führte lange 15:6, bis Südafrika endlich der erste Try gelang. Ein Straftritt von Handre Pollard führte zur Wende, England, 2003 erster und einziger Weltmeister der Nord-Hemisphäre, konnte nicht mehr kontern.

Neuseeland hatte Argentinien am Freitag in einer Machtdemonstration mit 44:6 vorgeführt, es war ebenfalls in Paris der höchste Halbfinalsieg seit der WM-Premiere 1987. Mit einem vierten Titel wären die All Blacks alleiniger Rekordweltmeister.