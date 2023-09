Gastgeber Frankreich hat in seinem zweiten Gruppenspiel der Rugby-WM einen Pflichtsieg gefeiert. Gegen Uruguay siegten Les Bleus in Villeneuve-d’Ascq mit einer B-Auswahl mit 27:12 (13:5). Von den 15 Spielern, die in der Auftaktpartie gegen Neuseeland am vergangenen Freitag (27:13) von Beginn an zum Einsatz gekommen waren, saßen zwölf zunächst auf der Bank.

20 Mannschaften treten bei der WM an, aufgeteilt in vier Fünfergruppen. Nach der Vorrunde qualifizieren sich jeweils die Teams auf Platz eins und zwei für das Viertelfinale. Über 2,5 Millionen Tickets wurden bislang für das diesjährige Turnier verkauft, das erst am 28. Oktober mit dem Endspiel im Stade de France endet. Titelverteidiger Südafrika steigt am Sonntag gegen Schottland ins Turnier ein.