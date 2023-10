Der Weltranglistenerste Irland hat bei der Rugby-WM dem Druck standgehalten und souverän das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Der überlegene Six-Nations-Sieger setzte sich im brisanten Duell gegen Schottland mit 36:14 (26:0) durch und zog damit als Gruppenerster vor Titelverteidiger Südafrika in die K.o.-Runde ein. Die Schotten müssen indes bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten.

Damit darf das Team um Kapitän Johnny Sexton weiter vom ersten irischen WM-Titel träumen. Im Viertelfinale am 14. Oktober im Pariser Stade de France wartet nun das Duell mit den starken All Blacks aus Neuseeland. Die Südafrikaner bekommen es an gleicher Stelle 24 Stunden später mit Gastgeber und Mitfavorit Frankreich zu tun.

Bereits zuvor hatte sich Wales mit einem deutlichen 43:19 (17:7)-Erfolg gegen Georgien die Spitzenposition der Gruppe C gesichert. In der nächsten Runde trifft die Nummer sieben der Welt auf Argentinien oder Japan.

Auch Nachbar England feierte durch das knappe 18:17 (8:14) gegen Samoa den vierten Sieg im vierten Spiel. Dabei stieg Kapitän Owen Farrell mit 1186 Punkten zum ewigen Topscorer seines Landes auf. Der Weltmeister von 2003 spielt in der ersten K.o.-Runde gegen Fidschi oder Australien.