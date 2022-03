Der russische Kunstturner Iwan Kuljak hat beim Weltcup in Doha mit einem Symbol auf der Brust seine Unterstützung für die Ukraine-Invasion gezeigt.

Köln (SID) - Der russische Kunstturner Iwan Kuljak hat beim Weltcup in Doha/Katar mit einem Symbol auf der Brust seine Unterstützung für die Ukraine-Invasion gezeigt und für einen Skandal gesorgt. Der Weltverband FIG hat bereits Ermittlungen in der Angelegenheit aufgenommen.

Kuljak hatte vor der Siegerehrung ein "Z" auf seinen Anzug geklebt. Der Buchstabe befindet sich unter anderem auf den Panzern der russischen Truppen, ihn tragen auch Befürworter des Angriffskrieges. Besonders schlimm war beim Vorfall, dass der drittplatzierte 20-Jährige neben dem ukrainischen Sieger Ilja Kowtun stand.

"Der Internationale Turnverband bestätigt, dass er die Ethikkommission ersuchen wird, ein Disziplinarverfahren gegen Iwan Kuljak nach seinem schockierenden Verhalten beim Weltcup in Doha einzuleiten", hieß es in einer FIG-Erklärung. Ab Montag dürfen russische und belarussische Turner nicht mehr an FIG-Wettbewerben teilnehmen.