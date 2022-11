Köln (SID) - Der Bund stellt für die Sanierung von Sportstätten im kommenden Jahr zusätzliche 400 Millionen Euro zur Verfügung. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages erhöhte in seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag und Freitag die Fördermittel im Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur" damit noch einmal deutlich.

"Gerade in der Energiekrise ist diese Aufstockung ein wichtiges Signal. Denn neben akuten Hilfen für die Vereine brauchen wir umfassende Investitionen in die Sanierung von Sportstätten und vor allem in erneuerbare Energien", sagte Torsten Burmester, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Mit der Hilfe der Bundesmittel könne der Sport "seinen Beitrag zur Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen und zum Klimaschutz nochmal erhöhen", sagte Burmester, nahm den Bund aber in die Pflicht: "Der reale Bedarf ist um ein Vielfaches höher als die jetzt beschlossene Aufstockung. Für die aktuelle Laufzeit des Programms wurden 2,3 Milliarden Euro mehr Fördermittel für Projekte beantragt als zur Verfügung stehen. Deshalb muss der Bund in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Ländern die Sanierungsoffensive verstetigen und weiter stärken."